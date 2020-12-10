«Я страшная ревнивица и собственница»: неожиданное признание Юлии Саниной

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, рассказавшая, почему не приняла кубок «Танців з зірками» от Санты Димопулос, поделилась закулисными подробностями проекта. В интервью на YouTube-канале «Ходят Слухи» Юля призналась, что ее несколько раз приглашали принять участие в шоу. Изначально в этом сезоне она должна была танцевать с Евгением Котом. Но у него не сложились отношения с каналом «1+1». Она сама долго не могла найти партнера. Ведь обязательным условием было то, что партнер должен быть женатым.

«Продюсер проекта Владимир Завадюк настоял, чтобы я встретилась с Димой Жуком, чего я страшно не хотела. Ходили слухи про него, что он очень суровый и жесткий педагог. Я пошла с ним на встречу и поняла, что у меня получится найти общий язык с этим человеком. Не нужно верить слухам», — пришла к выводу певица.

Также Юля отметила, что не отпустила бы мужа Валерия Бебко на подобное шоу, поскольку сама очень ревнивая.

«Я бы не смогла быть на месте Вала. Я страшная ревнивица и собственница — считаю это своим минусом. Он понимал, что мне очень нужен этот опыт — это моя мечта, и я не прощу себе, если не воплощу это в жизнь. Если он запретит, то — и ему. Вначале, конечно, были вопросы: вот такие будут танцы? Но стоило просто познакомиться с Димой, и сразу стало понятно, что не к чему ревновать», — рассказала Санина.

Сейчас Юлия с мужем и сыном отдыхает на море в Египте. В Instagram певица поделилась яркими фото.

Напомним, в суперфинале «Танців з зірками» Юля Санина заняла второе место. Но Санта решила передать ей свой кубок. Такой поступок певица посчитала странным и отказалась принимать победу.

В интервью «ФАКТАМ» Санта Димопулос рассказала о причинах своего поступка, поделилась закулисными подробностями шоу.

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