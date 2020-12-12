"Жила с макакой и уехала в Африку": Наташу Королеву раскритиковали за странный "выход из зоны комфорта"

Известная российская певица Наташа Королева опубликовала пост в Instagram, в котором рассказала о своем опыте жизни на африканском острове среди местных аборигенов.

«Я сделала это. Мой побег на остров стал настоящей проверкой себя. Я выживала один на один с дикой природой, жила в племени Бома у местных аборигенов. Я добывала себе еду, охотилась, проходила шаманские обряды и даже приняла домашние роды в племени. Это было невероятно сложно, это был настоящий вызов! Несколько раз я хотела все бросить и вернуться домой. Но желание понять, чего я стою на самом деле преодолело все мои страхи. Я прошла это испытание до конца и это была мощная перезагрузка которая дала мне возможность вновь обрести крылья, и сделать важные для себя выводы!» — написала она.

По словам артистки, на острове она вела видеодневник, который покажут на телеканале «Пятница».

«Это будет новый проект „Племя“. Настоящее выживалити! 21 декабря увидимся в эфире! С любовью ваша Наташа!» — написала она.

Поклонники певицы активно комментируют пост Королевой. Однако, вместо сочувствия она нарвалась на критику: ей предлагают проверить себя в российской глубинке, при зарплате в 15 тысяч российский рублей. Также поклонники припомнили певице то, что они и так всех разыграли с Тарзаном.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в СМИ просочилась информация о том, что муж Королевой якобы изменяет ей.

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