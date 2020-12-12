27.98 / 28.17 33.73 / 34.11
Киев: -4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Жила с макакой и уехала в Африку": Наташу Королеву раскритиковали за странный "выход из зоны комфорта"

16:34 12 декабря 2020
Наташа Королева

Известная российская певица Наташа Королева опубликовала пост в Instagram, в котором рассказала о своем опыте жизни на африканском острове среди местных аборигенов.

«Я сделала это. Мой побег на остров стал настоящей проверкой себя. Я выживала один на один с дикой природой, жила в племени Бома у местных аборигенов. Я добывала себе еду, охотилась, проходила шаманские обряды и даже приняла домашние роды в племени. Это было невероятно сложно, это был настоящий вызов! Несколько раз я хотела все бросить и вернуться домой. Но желание понять, чего я стою на самом деле преодолело все мои страхи. Я прошла это испытание до конца и это была мощная перезагрузка которая дала мне возможность вновь обрести крылья, и сделать важные для себя выводы!» — написала она.

По словам артистки, на острове она вела видеодневник, который покажут на телеканале «Пятница».

«Это будет новый проект „Племя“. Настоящее выживалити! 21 декабря увидимся в эфире! С любовью ваша Наташа!» — написала она.

Поклонники певицы активно комментируют пост Королевой. Однако, вместо сочувствия она нарвалась на критику: ей предлагают проверить себя в российской глубинке, при зарплате в 15 тысяч российский рублей. Также поклонники припомнили певице то, что они и так всех разыграли с Тарзаном.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в СМИ просочилась информация о том, что муж Королевой якобы изменяет ей.

1395

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
мишина

Решение Ксении и неожиданный финал: самые яркие моменты восьмого выпуска «Холостячки»

Наташа Королева

"Жила с макакой и уехала в Африку": Наташу Королеву раскритиковали за странный "выход из зоны комфорта"

Олег Винник

Прямо мурашки по коже: Олег Винник очень опечалил поклонников

тина кароль

Тину Кароль раскритиковали за "странные формы"

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер