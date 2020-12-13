"Копия папы": жена Петросяна впервые показала лицо их маленького сына

Пятая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которая недавно вместе с мужем участвовала в съемках «Новогоднего огонька», опубликовала в Instagram фото с сыном.

Молодая мама сообщила, что собирается в гости.

«Какие планы на воскресенье? Мы в гости!», -подпись под снимком улыбающихся мамы и малыша с шуточным хэштегом «Мамаша Вагаши».

Брухунова держит мальчика на руках, с нежностью и улыбкой что-то говорит ему. В ответ маленький Ваган тоже улыбается. Оба уже тепло одеты. Вероятно, снимок сделан перед выходом из квартиры.

Подписчикам теплое фото мамы и сына понравилось. Мальчика назвали медвежонком, лапочкой, сладеньким. Только в одном не сходятся комментаторы — часть из них считает, что Ваган- копия папы, часть — что очень похож на маму.

Напомним, сын Петросяна и Брухуновой родился 13 марта нынешнего года в престижном медицинском центре Дубая. Так как жена Петросяна скрывала беременность, многие думали, что ребенка выносила суррогатная мать. Но Брухунова все отрицала и заявила, что выносила и родила ребенка сама.

75-летний юморист Евгений Петросян недавно впервые публично рассказал об отношениях с молодой женой Татьяной Брухуновой и раскрыл тайну появления на свет сына Вагана.



Фото Instagram/bruhunova







655

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter