Лобода показала фрагмент номера, который не увидели зрители "Золотого граммофона"

Певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками в Instagram видео с репетиции своего выступления для церемонии «Золотой граммофон», которое так и не состоялось по причине «подставы» организаторов.



Артистка призналась, что в течение двух недель вместе с огромной креативной командой готовила номер. А незадолго до церемонии выяснилось, что перед ней выступает Мари Краймбрери, в постановке которой также задействована ванна. Менять порядок выступлений режиссер-постановщик «Золотого граммофона» не захотел, поэтому Лобода от выступления отказалась.



«Я очень сожалею, что вчера не состоялась наша встреча на церемонии „Золотой граммофон“. Очень хотелось вас удивить и создать праздничное настроение. К сожалению, иногда человеческий фактор берет верх, и те, кто должен быть заинтересован прежде всего в высококлассном продукте, сводят свои личные счеты, распространяют лживую информацию, а не стремятся сделать профессиональное шоу», — написала артистка.



Лобода пообещала, что в самое ближайшее время она найдет способ показать своим поклонникам этот яркий номер.

Поклонники поддержали своего кумира.

Напомним, другая участница церемонии «Золотой граммофон» Лариса Долина шокировала публику. Певица вышла на сцену в шикарном вечернем платье и с прической в виде хвоста. Некоторые зрители посчитали, что артистка побрила голову.

Фото Instagram/lobodaofficial



















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