Жена Олега Винника похвасталась наградой

Жена Олега Винника певица Таюне (Таисия Сватко), чей образ в обтягивающем черном костюме по достоинству оценили фанаты, получила престижную награду.

Об этом Таюне написала в Instagram: «Музыкальная Платформа и телеканал «Украина», очень приятно получить от вас награду «Лучшая песня года» с композицией «Бачу-бачу».

Напомним, что Таисия Сватко одно время не появлялась на публике и в социальных сетях — певица болела коронавирусом. Позже певица признавалась, что плакала от крепатуры, у нее пропадали обоняние и вкус: «Температура в первые четыре дня унесла всю силу, в теле такая крепатура, что я поднимала весь мир, обнаружили двустороннее воспаление легких, на третий день пропал голос, на четвертый вернулся, антибиотики, которые я принимала в своей жизни и меня спасали, на этот раз вызвали яростную аллергию на глаза, сплошная сонливость, еда — неинтересно, двигаться — не могу».

Фото Таюне из социальных сетей.

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