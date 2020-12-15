"Рыдал в три ручья": Владимир Пресняков расплакался из-за сына

Многодетный отец российского шоу-бизнеса Владимир Пресняков, крестивший недавно новорожденного сына Ивана, рассказал, как его изменили дети и какие эмоции вызывают у него сыновья. Музыкант говорит, что он стал сентиментальным. Может расплакаться, глядя на успехи детей.

«Ты можешь расплакаться ни с того ни с сего. Когда Темка первый раз танцевал с „Тодесом“, недавно был концерт, я уже перестал скрывать, что рыдаю в три ручья. Таких эмоций не испытывал никогда в жизни, даже когда присутствовал при рождении детей. Вот то, что я видел на сцене, — такой кайф и драйв. Вижу, как сын старается. Это и мило, и смешно. Тебя накрывает такая волна! Руки трясутся, сердце бьется, мега адреналин. Не сравнится ни с прыжком с парашютом, ни с наркотиками, ни с алкоголем, как мне кажется. Это божественно», — сказал Пресняков «СтарХиту».

Он добавил, что старший сын Тема с трепетом встретил младшего брата, обожает его и постоянно целует. Им с женой Натальей Подольской даже приходится сдерживать порывы братской любви.

«Они будут дружными ребятами. У Темы столько страсти к малышу. Он постоянно подбегает и сходу его ка-а-ак чмокает. Мы аж немного переживали с Наташей, объясняли, мол, тут надо немного осторожнее действовать, без такого подъезда», — поделился Владимир.

Напомним, у Преснякова также есть взрослый сын Никита от Кристины Орбакайте.

Музыкант признался, что у него на самом деле четверо детей.

Фото Instagram.com/presnyakovvladimir

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