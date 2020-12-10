С гостями и рестораном: Пресняков и Подольская крестили новорожденного сына

Владимир Пресняков и Наталья Подольская, ставшая мамой во второй раз, крестили новорожденного сына Ваню. Церемонию провели на 40-й день после рождения малыша.

«Сегодня очень хороший день. Крестили нашего Иоанна. В честь Иоанна Крестителя», — поделилась в сети Наталья.

В храме также были родители Владимира Преснякова, мама Натальи, страший сын Владимира Никита с женой Аленой.

Важное событие звездное семейство отпраздновало в ресторане. К застолью присоединились и друзья счастливых родителей.

Напомним, Владимир и Наталья долгое время мечтали о детях. Их первенец Артемий появился на свет пять лет назад. А 22 октября жена музыканта родила сына Ваню. Наталья долго скрывала вторую беременность и рассекретила свое положение лишь на последнем сроке.

Недавно Владимир грязно пошутил о жене в присутствии детей.

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