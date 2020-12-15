"Сдувшийся" Цимбалюк рассказал, как восстанавливает форму после "Танцев"

Звезда сериалов «Спіймати Кайдаша» и «Крепостная» Тарас Цимбалюк, который недавно принимал участие в ТВ-проекте «Танці з зірками», показал, как восстанавливается после изнурительных репетиций.

В соцсети он опубликовал красноречивое фото, наглядно демонстрирующее потерю 9 кг (!).

Возвращать прежний вес актер пока не собирается, хотя ест «все подряд», но вечером старается себя ограничивать.

«Пока мне позволяет занятость, тренируюсь от 2 до 5 раз в неделю! Как правило 1 — 1,5 часа … Пытаюсь задействовать все группы мышц, пресс качаю каждую тренировку (обычно постоянно чередуя упражнения)», — похвалился он результатами усилий.

Напомним, ранее актер не постеснялся показать себя и свою невесту Тину «в чем мать родила».

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