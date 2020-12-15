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Скандал с Лободой на "Золотом граммофоне" получил продолжение: певицу обвинили в краже танца

23:12 15 декабря 2020
Скандал с Лободой на «Золотом граммофоне» получил продолжение: певицу обвинили в краже танца

Светлана Лобода, закатившая скандал на церемонии премии «Золотой граммофон», снова попала в неприятности. На сей раз, сообщает СтарХит, претензии Лободе предъявила танцовщица Елизавета Зворыгина.

Она показала отрывок из своего номера с ванной, который был поставлен несколько лет назад. Этот танец почти полностью совпадает с хореографией Светланы.

Скрин видео номера Елизаветы Зворыгиной

Тем не менее Зворыгина утверждает, что не имеет претензий к самой Светлане.

«Вполне вероятно, что она даже не знала о плагиате. У меня претензии к ее команде хореографов. Нет проблем вдохновиться: все придумали давно до нас. Но как профессиональный танцор, я вижу „откуда ноги растут“ и это — калька нашего номера», — объяснила она, добавив, что номер для неё создал ливанский хореограф.

Напомним, даже в команде «обидчицы» Лободы на «Граммофоне» — Мари Краймбрери — выступили с заявлением по поводу скандала.

Фото Instagram Светланы Лободы

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Скандал с Лободой на «Золотом граммофоне» получил продолжение: певицу обвинили в краже танца

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