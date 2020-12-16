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Шоу-бизнес

"Располнела": Анну Седокову в чулках раскритиковали

7:46 16 декабря 2020
Анна Седокова

Певица Анна Седокова, которая в сентябре без лишних свидетелей вышла замуж в третий раз, решила немного подзаработать рекламой в сети.

Так, в своем Instagram она воспела «идеальные» чулки, которые, по ее оценке, «не только подчеркивают стройность ножек и делают их супер-красивыми, но и предотвращают усталость и тяжесть в ногах после долгого рабочего дня». Рекламу певица сопроводила фото собственных ножек в рекламируемых изделиях.

«Считаю, что это очень хороший и абсолютно полезный подарок на Новый год», — намекнула она, позируя у домашней новогодней елки.

Однако, судя по отзывам в сети, многие подписчики обратили внимание не столько на раскошные чулки, сколько на сами ножки. Некоторые фолловеры при этом похейтили Седокову, мол, певица поправилась.


Напомним, в октябре молодой муж Седоковой подхватил коронавирус, невзирая на все ее усилия по организации здорового питания семьи.

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