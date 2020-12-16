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Шоу-бизнес

Асмус испугалась за свои волосы

12:10 16 декабря 2020
Кристина Асмус в сериале «Интерны»

Звезда «Интернов» Кристина Асмус шокировала подписчиков в сети новым образом — мало того, что актриса подстриглась, так она еще и превратилась из блондинки в брюнетку. Судя по ее посту, она сама не в восторге от преобразования и очень хотела бы вернуть прежний цвет и длину волос, но изменений требует новая роль.

«Для жизни я обратно хочу, как только можно будет», — пишет она, интересуясь у сведущих фанов, возможно ли безболезненно «сделать шаг назад».

На данный момент наибольшее количество лайков набрали несколько советов звезде.

Так, Екатерина решила потролить актрису советом постричься наголо. По ее мнению, после такой радикальной процедуры волосы отрастут быстрее.

Дама с загадочным ником ai.sea.u разочаровала, очевидно, поделившись собственным опытом кардинальных преображений. По ее мнению, идеальной блондинкой после черного цвета будет уже невозможно.

А вот katerina_saenko уверена, что секрет успеха — в терпении, так как для отращивания волос прежней длины понадобятся как минимум 2 года.

Напомним, ранее поклонникам не понравился новый образ легендарной Натальи Могилевской.

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