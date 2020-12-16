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Шоу-бизнес

Группа YUKO прекратила свое существование: в чем причина

16:07 16 декабря 2020
Группа YUKO

Группа YUKO, принимавшая участие в Национальном отборе на «Евровидение», прекратила свое существование. Этой новостью участники коллектива Юлия Юрина и Стас Королев поделились в социальных сетях. Символично, что о роспуске группе сообщили в его четвертый день рождения. Музыканты обратились к поклонникам и объяснили, что больше не могут уживаться вместе, как две творческие единицы.

«Нам всегда было сложно. Две творческие головы, которые раньше создавали нечто уникальное, больше не могут подружиться. Настало время прощаться. Со слезами на глазах мы объявляем о закрытии группы YUKO», — пишут в официальном сообщении.

Напомним, группа YUKO была создана четыре года назад после знакомства Юлии и Стаса на шоу «Голос країни». Музыкантов поддерживал Иван Дорн. Дует стал известным не только в Украине, выступал на фестивалях в Европе.

В Национальном отборе YUKO стали финалистами. За свое существование группа выпустила два полноформатных альбома.

На прощание артисты выпустили свою последнюю песню «Можна, да можна».

Напомним, свое существование прекратила ранее группа «Время и Стекло». Надя Дорофеева сольно ворвалась в шоу-бизнес с песней Gorit

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