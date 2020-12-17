С ярким макияжем и на каблуках: 11-летняя дочь Веры Брежневой удивила дерзким образом

Младшая дочь Веры Брежневой Сара Киперман, которой 14 декабря исполнилось 11 лет, с друзьями отметила день рождения. По этому поводу устроили вечеринку с самыми близкими людьми. Сара готовилась к мероприятию. Перед гостями она предстала во «взрослом» образе: в черном вечернем платье с открытой спиной, прической и ярком макияже. Наряд она дополнила ботинками на каблуках.

Снимками с вечеринки Сара поделилась в сториз в Instagram.

«Спасибо за шикарный праздник!» — подписала один из снимков Сара.

Вера Брежнева ранее опубликовала нежные снимки с дочкой и назвала ее подарком. «11 лет назад родила себе подарок. Сара, желаю нам продолжать быть близкими, счастливыми и обниматься почаще. С днем рождения!» — написала Брежнева в сети.

Напомним, Сару Вера родила от бизнесмена Михаила Кипермана. Также у Брежневой есть 20-летняя дочь Соня, которая учится в США.

Ранее Вера Брежнева удивила неожиданным фото.

Фото Iinstagram.com/sarahvv12s

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