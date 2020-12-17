27.79 / 28.03 33.73 / 34.16
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Дантес рассекретил свой Новый год с Дорофеевой

17:41 17 декабря 2020
Владимир Дантес и Надя Дорофеева

Из-за карантинных ограничений в связи с коронавирусом звезды шоу-бизнеса остались без концертов, традиционных «елок» и корпоративов в новогоднюю ночь. У многих артистов впервые за долгие годы появилась возможность провести праздник в кругу семьи.

Владимир Дантес уже точно знает, где и с кем будет встречать 2021 год. Говорит, что не собирается соблюдать какие-то ритуалы, подбирать одежду и антураж для того, чтобы задобрить Быка.

«Прошлый год я встречал по всем цветам, как нужно, и делал все по правилам, например, сжигал бумажку. И вообще ничего из этого не помогло! Все предыдущие годы я не встречал в какой-то нужной одежде — и все было хорошо. А вот этот год как-то пошел под откос. Поэтому думаю, что Новый год мы скорее всего будем встречать с друзьями дома, ходить по соседям, в тесной семейной компании веселиться», — признался Дантес за кулисами съемок проекта «Новорічна ніч на каналі «Україна».

Также Владимир удивил признанием о том, что в детстве даже не подозревал о важном празднике — Дне святого Николая, и не получал подарки.

«Самое интересное, что я никогда не отмечал День святого Николая. Мои родители, возможно, в целях экономии не говорили о существовании такого праздника (смеется). Я узнал о нем, когда переехал в Киев. Это круто, что у детей, получается, есть два Новых года, два раза им дарят подарки. Я, к сожалению, их в детстве от Николая не получал», — поделился Дантес с каналом «Украина».

Начавшая сольную карьеру Надя Дорофеева сменила имидж и удивила смелым образом.

80

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дан Балан

«Почему в моем кресле Винник?!» Дан Балан получил «топовый» ответ на вопрос

Киркоров с Ани Лорак, Ольгой Бузовой и Зазой Наполи

Ани Лорак затерялась на фото со «всех бесящей» Бузовой

Тина Кароль

«Тину осы покусали»: Кароль на фото с шоу «Голос країни» смутила зрителей

Ксения Мишина

«Мне виднее»: «холостячка» Мишина резко ответила на критику Эллерта

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер