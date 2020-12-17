Дантес рассекретил свой Новый год с Дорофеевой

Из-за карантинных ограничений в связи с коронавирусом звезды шоу-бизнеса остались без концертов, традиционных «елок» и корпоративов в новогоднюю ночь. У многих артистов впервые за долгие годы появилась возможность провести праздник в кругу семьи.

Владимир Дантес уже точно знает, где и с кем будет встречать 2021 год. Говорит, что не собирается соблюдать какие-то ритуалы, подбирать одежду и антураж для того, чтобы задобрить Быка.

«Прошлый год я встречал по всем цветам, как нужно, и делал все по правилам, например, сжигал бумажку. И вообще ничего из этого не помогло! Все предыдущие годы я не встречал в какой-то нужной одежде — и все было хорошо. А вот этот год как-то пошел под откос. Поэтому думаю, что Новый год мы скорее всего будем встречать с друзьями дома, ходить по соседям, в тесной семейной компании веселиться», — признался Дантес за кулисами съемок проекта «Новорічна ніч на каналі «Україна».

Также Владимир удивил признанием о том, что в детстве даже не подозревал о важном празднике — Дне святого Николая, и не получал подарки.

«Самое интересное, что я никогда не отмечал День святого Николая. Мои родители, возможно, в целях экономии не говорили о существовании такого праздника (смеется). Я узнал о нем, когда переехал в Киев. Это круто, что у детей, получается, есть два Новых года, два раза им дарят подарки. Я, к сожалению, их в детстве от Николая не получал», — поделился Дантес с каналом «Украина».

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