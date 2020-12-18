Маша Ефросинина заболела коронавирусом

Известная телеведущая Маша Ефросинина получила неприятный «подарок» к новогодним праздникам. Ее планы перечеркнул коварный коронавирус. Об этом Ефросинина сообщила в Instagram. Она рассказала, что находится на домашнем лечении под контролем врачей, чувствует себя сносно. Но больше всего она сокрушается, что все ее запланированные дела придется отложить до выздоровления.

«Так выглядит победа в конкурсе на самый конченный подарок к Николаю и Новому Году. Чувствую себя (хре…) сносно. Нахожусь под контролем докторов, честно выполняю предписания! И пытаюсь не сойти с ума от осознания того, КАКОЕ количество запланированного и важного отменилось одним ковырянием в носу для пцр», — написала Ефросинина.

Мария также добавила, что ее муж и дети чувствуют себя хорошо. Чтобы не подвергать их риску заразиться, она изолировалась на чердаке.

«Моя семья здорова и по бырику отселила меня на чердак. В общем, охеренное окончание охеренного года!», — эмоционально высказалась Ефросинина.

Напомним, многие звезды шоу-бизнеса уже переболели коронавирусом. Алина Гросу, переболев короной, только на днях вернулась к работе. Болезнь уже перенесли танцовщица Илона Гвоздева, телеведущие Анатолий Анатолич, Маричка Падалко, Людмила Барбир, певица Ирина Федишин и многие другие.

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