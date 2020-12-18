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Шоу-бизнес

Очень горячо: Michelle Andrade выпустила дерзкий клип

13:58 18 декабря 2020
Мишель Андраде

Певица Michelle Andrade, сыгравшая роль в популярном сериале «Родня», удивила поклонников новой работой. Она выпустила очень горячий клип на песню Mirror, в котором удивила откровенным, сексуальным образом. В видео болливийская красотка показала, что из скромной девушки превратилась в дерзкую раскрепощенную соблазнительницу.

«Это трек — мотивация для самой себя в первую очередь. В нем я поделилась своим личным ритуалом: в моменты сомнений я всегда подхожу к зеркалу и, глядя себе в глаза, говорю: „Мишель, у тебя все получится, ты все сможешь, дерзай!“. И я хочу, чтобы каждая девушка чувствовала суперсилу, которой в ней прячется, и позволяла себе иногда побыть bad girl» — поделилась Michelle.

Ранее Мишель снялась в пикантной фотосессии для мужского журнала.

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