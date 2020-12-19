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Дело в козелковой подтяжке: пластический хирург перечислил бьюти-процедуры Софии Ротару

14:53 19 декабря 2020
Дело в козелковой подтяжке: пластический хирург перечислил бьюти-процедуры Софии Ротару

Выступление украинской певицы Софии Ротару на «Песне года» в России вызвало бурные обсуждения среди поклонников, которые удивились тому факту, что на лице 73-летней звезды не было ни одной морщинки.

Сама певица причастность к своему облику хирургов отрицает. Говорит, что секрет ее молодости заключается в хороших генах. Однако пластический хирург Александр Вдовин усомнился в этом, авторитетно заявив, что сохранить тот овал лица, который у 73-летней звезды сейчас, практически невозможно без вмешательства хирурга. Скорее всего, это заслуга платизмопластики.

«По всей видимости, изменения, которые вносились во внешность, имели цель сохранить естественность», — заметил Вдовин в интервью Собеседнику, добавив, что по его оценкам, певица делала блефаропластику и, возможно, прибегала к козелковой подтяжке.

При этом врач подчеркнул, что в отличие от большинства звезд, Ротару сложно заподозрить в чрезмерном увлечении филлерами и круговой подтяжке лица.

Напомним, последствия такой нещадной круговой подтяжки продемонстрировала на той же «Песне года» Лариса Долина.

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