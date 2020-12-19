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Шоу-бизнес

Бари Алибасов захотел покончить с собой

19:58 19 декабря 2020
Алибасов

Российский продюсер Бари Алибасов, который снова собирается под венец после развода с Федосеевой-Шукшиной, вдруг заявил, что устал от жизни и хочет покончить с собой.

Об этом в субботу, 19 декабря, написал в своем Twitter-аккаунте его адвокат Сергей Жорин.

По словам Жорина, он созванивался с продюсером, и тот признался, что ему все надоело, в том числе сама жизнь. «Спросил, как лучше покончить с собой», — заявил адвокат.

На вопрос подписчиков о том, какой он дал совет Алибасову. Жорин ответил: «Пока не вернет долг — чтоб даже думать не смел!»

Напомним, в прошлом году Бари Алибасов был госпитализирован с ожогами пищевода четвертой степени. Тогда он перепутал жидкость для очистки труб с соком.

В начале декабря Алибасов снова оказался на больничной койке. В этот раз из-за передозировки виагры. Недавно стало известно, что 73-летний Алибасов скоро станет отцом — его помощница Виктория Полторацкая находится на шестой неделе беременности. Сын Алибасова назвал избранницу отца аферисткой-эскортницей.

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