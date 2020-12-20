Жертва диеты: Виктория Бекхэм отравилась ртутью

Британский дизайнер и бывшая певица Виктория Бекхэм, супруга звезды футбола Дэвида Бекхэма, отравилась тяжелыми металлами.

Анализы Бекхэм подтвердили, что в ее организме зашкаливает уровень ртути, пишет The Sun.

Как оказалось, после того как 46-летняя Виктория решила поменять режим питания и села на диету, основу которой составляла преимущественно рыба, в том числе и рыба-меч, в ее организм попало опасное вещество. Дело в том, что в мясе данной рыбы содержится высокотоксичное органическое соединение ртути — метилртуть. Оно также встречается и в ряде других морских обитателей, в том числе и моллюсков.

Женщине провели процедуры детоксикации и очистки печени. Также ей посоветовали употреблять в пищу меньше морской рыбы и морепродуктов.

Теперь Виктория изменила свой рацион, включив больше лосося и уменьшив долю рыбы-меч и тунца.

Как писали «ФАКТЫ», другой большой любитель морепродуктов, популярный британский певец Робби Уильям, едва не умер, отравившись ртутью. Музыкант в больших количествах ел осьминогов, кальмаров, тунца и у него началось отравление содержащейся в них ртутью.

Фото thesun.co.uk/

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