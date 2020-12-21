Алина Гросу заговорила о втором замужестве

Певица и актриса Алина Гросу, которая развелась всего через полгода после роскошной свадьбы, заговорила о втором замужестве. 25-летняя артистка мечтает пойти под венец, но уже на всю жизнь. О новом избраннике и сердечных тайнах Алина не желает говорить публично.

«У меня всегда сердце занято. Прежде всего, любимой работой. А все остальное… Я когда буду выходить замуж, думаю, что второй раз точно будет последним. Когда это случиться, обязательно всем расскажу», — рассказала Алина на съемках проекта «Новорічна ніч на каналі «Україна».

Певица говорит, что 2020-й стал для нее непростым годом — она пережила болезненный развод, переболела коронавирусом. Неизменной осталась только любовь самых близких людей, семьи. С родителями Алина планирует встретить Новый год.

«Прежде всего, хочу увидеться на Новый год с семьей, с родными. Потому что когда болеешь, сразу понимаешь, что самое главное в жизни — это твои близкие люди. Им надо чаще говорить, как ты их любишь, чаще обнимать, целовать и быть с ними», — сказала Алина Гросу каналу «Україна».

Недавно появились слухи, что у Алины Гросу роман с актером Романом Полянским, который снимался у нее в клипе. Но их отношения артистка не комментирует.

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