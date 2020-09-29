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«Влюбляться больше всего хочется осенью»: разведенная Алина Гросу намекнула на новый роман

17:24 29 сентября 2020
Алина Гросу

Популярная певица и актриса Алина Гросу, которая развелась спустя год после свадьбы, заявила, что больше не намерена говорить о бывшем муже. Она много снимается в кино, пишет новые песни, а свои эмоции выплескивает в стихах.

Алина Гросу говорит, что осень ее вдохновляет.

«Как-то незаметно уже, практически, наступил второй месяц осени… Не знаю, как вы… а я дико люблю дождь, холод и непогоду? они навевают романтику в душе и хочется ещё больше творить и жить дыша полной грудью?￰ﾟза последнюю неделю я записала 2 песни… одну, наконец-то на украинском языке❤️ вторая же станет саундтреком к новой картине», — рассказала Алина в Instagram.

«Друзья и близкие люди в холодное время года рядом, а летом кто куда. Все в разных городах и странах. и свою первую любовь я встретила осенью и влюбляться больше всего хочется мне осенью», — написала Алина и сопроводила пост снимком, на котором неизвестный мужчина держит ее за руку. Возможно, таким образом Алина намекает на новую любовь?

Ранее Алина со слезами на глазах раскрыла причину развода. В окружении бывшего мужа певицы Александра Комкова также высказались о Гросу.

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