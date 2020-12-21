Мужа Легкоступовой попытались избить в прямом эфире

Вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов, заявивший права на ее наследство, пришел в студию программы «Пусть говорят» на Первом канале и попытался опровергнуть мнение о том, что он жил за счет жены.

«Когда мы сошлись, у Вали не было ничего, только долги. Я ее обеспечивал все это время, поддерживал. А теперь меня называют и альфонсом, и мошенником. Ну пусть так. Две яхты, три машины, 100 тысяч долларов на счетах, но альфонс», — заявил мужчина, отметив, что ему хватило прожитых с Валентиной 10 месяцев, чтобы узнать ее так, как люди не узнают друг друга за 20 лет.

Причиной смерти певицы он называет ее злоупотребление алкоголем, мол, во время очередного запоя Легкоступова пошла в ванну, оступилась и упала. В результате падения она получила многочисленные травмы, от которых впоследствии и скончалась.

Однако подруга Легкоступовой Наталья Штурм провела собственное расследование и утверждает, что Фирсов специально искал знакомства с ее подругой, чтобы ее использовать.

«Как же мне хочется вам треснуть, ударить за всех обманутых женщин», — заявила Штурм, после чего влепила вдовцу пощечину, рассказав, что к ней обратились несколько людей, которые были обмануты Юрием.

Напомним, Валентина Легкоступова скончалась 14 августа, так и не выйдя из комы.

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