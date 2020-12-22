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Шоу-бизнес

«Ударил по голове, стал добивать»: Прилучный раскрыл подробности его избиения

11:09 22 декабря 2020
Павел Прилучный

В Калининграде возбуждено уголовное дело по факту избиения актера Павла Прилучного, которое произошло в ноябре в ночном клубе. Местному ресторатору инкриминируют статью 112 УК РФ («Умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести»), сообщает Telegram-ресурс Mash.

На первом допросе Прилучный назвал зачинщиком драки своего обидчика — владельца ночного клуба «Завод», бизнесмена Семенова, который якобы напал на него первым, да еще и сзади.

По словам актера, они познакомились в день драки и бизнесмен предложил ему показать пару приемов, после чего внезапно напал и начал добивать.

Сотрудники заведения увидели Прилучного в крови, тогда как у ресторатора в крови были только руки.

Причину агрессии своего обидчика знаменитость до сих пор не понимает.

Напомним, первое фото после избиения актер опубликовал только в декабре.

Фото Киноафиша

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