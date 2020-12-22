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Шоу-бизнес

«Пожрать бы дала им, а не пиар свой»: научившая своему хиту африканских детей Наташа Королева возмутила читателя

13:45 22 декабря 2020
Наташа Королева

Певица Наташа Королева специально для телешоу «Племя» научила африканских детей петь свою песню «Маленькая страна». Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Маленькая страна» стала любимой песней детей из племени Бома!" - написала Наташа Королева и разместила видео, на котором показано, как она обучает африканских детей петь свою песню.

Пост собрал противоречивые комментарии. Многие фолловеры в восторге: «Наташа, вы очень добрая и милая. Обожаю эту песню», «Как они русский выучили?», «Наташенька какая вы молодец!«

При этом одним из самых популярных стал отзыв: «Пожрать бы дала им лучше, а не пиар свой».

Напоминаем, африканское путешествие Наташи Королевой называлось попыткой отдохнуть от цивилизации, но оказалось телепроектом.

Фото: Instagram Наташи Королевой

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