«До последнего не хотели»: Лободе таки «нанесли урон» из-за скандала с ванной

Певицу украинского происхождения Светлану Лободу, которая со скандалом покинула съемки церемонии вручения премии «Золотой граммофон», узнав, что другая певица, как и она, во время своего выступления использует ванну, обвинили в плагиате.

«Организаторы церемонии „Золотой Граммофон“ до последнего не хотели акцентировать внимание на том факте, что предложенный для юбилейного шоу номер Светланы Лободы является плагиатом, чтобы не нанести урон деловой репутации исполнительницы и ее менеджменту», — цитирует представителей «Русского радио» teleprogramma.pro.

Менеджменту исполнительницы посоветовали «более добросовестно относиться к творческой концепции концертных номеров».

Напомним, что претензии Лободе предъявила танцовщица Елизавета Зворыгина, показавшая фрагмент своего номера, поставленного несколько лет назад. Она утверждает, что танец почти полностью совпадает с номером, поставленным хореографом Светланы Лободы.

Фото — скриншот. Видео выложено в Instagram Светланы Лободы.



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