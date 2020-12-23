Михаилу Ефремову в колонии приписали «незавидную должность»

Отбывающий наказание артист Михаил Ефремов, как только у него закончится карантин, приступит к основной работе.

«Московский комсомолец» пишет, что артист, видимо, будет шить одежду или заниматься изготовлением замков.

Все разговоры про театр, к сожалению, пока преждевременны. Сейчас знаменитый заключенный не думает о своей основной профессии и хочет привыкнуть и освоиться на новом месте.

Впрочем, по данным источника «МК», актер абсолютно ни в чем не нуждается и всем доволен.

Напомним, недавно Ефремов заявил, что вряд останется в профессии после смертельного ДТП. Об этом он написал в письме младшему сыну погибшего Захарова. Ефремова содержат в исправительной колонии № 4 в Белгородской области. В этой же колонии ранее отбывали наказание российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

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