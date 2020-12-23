«Гости придут со своим»: Екатерина Кухар рассказала, как встретит Новый год

Балерина Екатерина Кухар рассказала, как они с мужем Александром Стояновым готовятся встречать Новый год. Праздновать будут дома со звездными гостями и коллегами.

«У нас 31 декабря в 17:00 запланировано представление на сцене Национальной оперы Украины. То есть мы работаем. А после спектакля я записала нас на массаж, потому что артисты балета после тяжелой нагрузки имеют такую практику. Так как собирается молочная кислота и надо ее выгнать, а лучше с этим справится массаж. А потом поедем к детям, будем нарезать салаты и ждать гостей», — рассказала Катерина Кухар каналу «Украина».

Кстати, гости придут со своими блюдами и устроят конкурс на лучшего звездного повара.

«У нас многие приглашены. И Юрочка Ткач, и Наташа Холоденко… ой, кого у нас только не будет! Кто приготовит лучшие блюда, тот и приедет. Это такой ход. Мы со своим, а они со своим. Это же такой большой стол. И они же приедут к артистам балета, что там те артисты едят? Маковая росинка», — поделилась балерина.

Александр и Катерина у плиты стоять не собираются. Говорят, что у них на это не будет времени.

«Нас долго не будет дома — массаж до 9−10 вечера. А когда приедем, думаю, что уже будет приготовлено много всего нашими родственниками и друзьями. Будет точно блюд 10−12, обязательно салаты, как в детстве — и шуба, и оливье, я просто не помню, как они называются. Но мне главное, чтобы были мандарины и шампанское», — прокомментировал Александр Стоянов за кулисами шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна».

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