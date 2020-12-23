«Галкина — в президенты России!» Муж Аллы Пугачевой отреагировал на поход в политику

Российский юморист Максим Галкин отреагировал на сообщения в СМИ о том, что его супруга Алла Пугачева попала в списки кандидатов в Госдуму и примет участие в выборах в 2021 году. По этому поводу он записал видео в Instagram, в котором опроверг поход в политику Пугачевой и «расстроился», что ему не звонили.

«Тут мне с утра звонят журналисты по поводу того, что написала газета «Ведомости». Якобы в «Единой России» составляются некие списки селебретис, с которыми будут вести переговоры об участии в выборах в Государственную Думу. В том числе называется фамилия Аллы. Меня не звали, видите. А вот Аллу якобы зовут.

Во-первых, нам никто не звонил. А если даже собираются, то сразу скажу, что Алла ни в каких выборах участвовать не будет и ни в какую Госдуму идти не собирается. Поэтому нас из всех планов можно выключать. Ну, нас. Меня никто не звал. Но меня тоже, на всякий случай", — говорит Максим.

В комментариях одесский юморист Евгений Хаит предлагает Галкину самому пойти не в Думу, а сразу в президенты России. Он предполагает, что это могло бы изменить отношения России и Украины, два комика нашли бы общий язык.

В комментариях подписчики поддерживают Галкина и отмечают, что лучше им посвятить время детям и семье, поздравляют с годовщиной свадьбы, а в политику отправляют Шнурова, Баскова и Безрукова.

Ранее Максим Галкин показал Аллу Пугачева без макияжа в их семейном замке.

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