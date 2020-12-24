Избивший актера Прилучного бизнесмен рассказал свою версию

Владелец ночного клуба «Завод» Владимир Семенов, которого Павел Прилучный назвал зачинщиком драки, «напавшим со спины», рассказал свою версию событий в Калининграде, после которых актер попал в больницу с травмами.

Как сообщает «МК», бизнесмен, в отношении которого возбудили дело, узнал об этом из СМИ, сам пришел в полицию и написал явку с повинной. Он рассказал журналистам, что в ночь с 20 на 21 ноября в его клуб приехал знакомый, с которым находился и Павел Прилучный.

«Павел по внешнему виду был явно нетрезв, он вел себя достаточно шумно, раскованно, но позитивно, в целом он был дружелюбен. Как выяснилось позже, они до приезда ко мне посетили три увеселительных заведения», — рассказал бизнесмен. По его словам, конфликтных ситуаций в клубе не было. Разве что Прилучный просил выключить систему видеонаблюдения, а когда владелец клуба отказался, то «картинно попрощался со всеми» и вышел из заведения, однако через несколько минут вернулся.

В ходе разговора актер попросил хозяина клуба показать спортзал, находящийся на втором этаже заведения, заметив, что его можно было бы использовать для съемок сериала о единоборствах. А поднявшись туда, Прилучный предложил устроить спарринг, «как на улице», — без перчаток.

«Я ответил, что не буду с ним драться. Тогда Прилучный принял боксерскую стойку и стал прыгать передо мной, имитируя боевые приемы. Я сказал ему успокоиться, но вместо этого он несколько раз махнул руками, пытаясь меня ударить в область головы. Я увернулся. Когда он в очередной раз, по-моему, правой рукой, пытался нанести мне удар в область головы, я увернулся и удар пришелся мне в плечо, но как-то вскользь. В этот же момент я, защищаясь, в ответ ударил правой рукой навстречу Павлу», — рассказывает Семенов и добавляет, что актер упал: «Ударялся ли он при этом обо что-либо, не могу сказать, возможно, ударился о пол, но утверждать этого не могу. Я его не добивал, так как в принципе никакой драки не хотел изначально и не намеревался ее продолжать. Единственный удар Прилучный получил только из-за того, что других возможностей остановить его у меня в тот момент не было».

Что же касается травм актера, то, по словам Семенова, у Прилучного из носа и изо рта шла кровь: «Была гематома, по-моему, на правой стороне лица, но точно утверждать не берусь. Ему стали оказывать помощь. Кто-то из ребят принес спиртное, салфетки и лед, и стали обрабатывать Прилучному лицо. Я несколько раз предлагал вызвать скорую медицинскую помощь, но Павел отказывался, говоря, что все нормально. При этом он несколько раз сказал, что ко мне лично претензий в связи со случившимся не имеет. Потом он с мужчинами, которые его сопровождали, проехал в больницу, где Прилучный отказался от оказания медицинской помощи. После он улетел в Москву».

Напомним, что Прилучного в московской клинике часто навещала звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович, которая летом этого года обосновалась в загородном доме актера.

Фото Павла Прилучного из соцсетей.

440

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter