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Шоу-бизнес

Маленький Кошевой в костюме зайчика пригласил на новогодний "Вечерний квартал" и получил неожиданный ответ

17:27 24 декабря 2020
Маленький Кошевой в костюме зайчика пригласил на новогодний «Вечерний квартал» и получил неожиданный ответ

Шоумен Евгений Кошевой, который ранее предостерег поклонников «Квартала 95» от участия в розыгрышах, прорекламировал новогодний эфир с участием его команды «Вечерний квартал». Изюминкой рекламы стало использование детского фото артиста в новогоднем костюме зайчика.

«Сладенький зайчик Женя напоминает, что до новогоднего „Вечернего Квартала“ на 1+1 осталось 7 дней. Встретим Новый 2021 вместе!», — написал Евгений в Instagram «Квартала».

Тем не менее едва ли впервые под постом появились критичные отзывы.

«Да, первый год не жду квартал вообще, нет желания смотреть», — призналась irishka_kiseleva911.

«Спасибо, уже не смотрю. За год просто воротит», — констатирует vitabo6.

Справедливости ради, некоторые пользователи все же сочли фото милым и обратили внимание на то, что в детстве у Кошевого была классная челка.

Напомним, в октябре СМИ впервые отдали первенство в юмористических шоу не бывшей команде президента Зеленского, а студии «Дизель Шоу».

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