Актер «Дизель шоу» Егор Крутоголов: «Мне кажется, все хотят сказать 2020 году: «Пошел вон отсюда!»

В 2020 году не все ведущие украинские телеканалы решились на съемки грандиозных новогодних проектов. Кинохитами и мультфильмами решили ограничиться в новогоднюю ночь «Новый канал» и СТБ. Лидером по съемкам праздничных шоу стал канал «Украина», а «1+1» и ICTV традиционно подготовили новогодние выпуски юмористических шоу. Правда, в нынешнее карантинное время их запись проходила без зрителей.

Праздничный концерт артисты «Вечернего квартала» начнут на льду

Уже традиционно в новогоднюю ночь «1+1» покажет праздничный выпуск «Вечернего квартала» (напомним, Евгений Кошевой даже прорекламировал шоу, используя свое детское новогоднее фото). Его съемки проходили в двадцатых числах декабря в столичном Дворце «Украина» без присутствия зрителей. Шоу начнется до полуночи и продолжится уже в новом, 2021 году. Праздничный концерт артисты начнут на льду. В монологах и сценках расскажут, как проходила подготовка к новогодним праздникам и повлиял ли на нашу жизнь карантин. Героями пародий станут президент Украины Владимир Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко и самые заметные политики. Традиционно шутки будут разбавлены выступлением украинских звезд.

Павел Зибров: «Я запел о женщинах размера плюс-сайз»

Встречу Нового года канал «Украина» начнет с масштабного праздничного шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна». Его ведущими стали певица Оля Полякова и шоумен Владимир Остапчук. Запись проекта длилась два дня и прошла в самом центре Киева — на Михайловской площади. Рядом с памятником княгине Ольге выстроили большую сцену, на которой выступали украинские звезды.

— Несмотря на то, что 2020-й выдался нелегким, с прекрасным настроением встретим 2021 год на грандиозной сцене шоу, — была полна энтузиазма Полякова. — Мы выжили, потому что украинцы — народ, который исторически формировался под давлением, нам всегда было нелегко. Но зато у нас сильный, предприимчивый и креативный характер. Уверена, что в Новом году стопроцентно будет лучше, чем в этом.

Оля Полякова стала ведущей шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна». Фото канала «Украина»

Владимир Остапчук станет ведущим «крейзи-караоке» с участием звезд сцены, кино, телевидения и спорта.

— Это будет по-настоящему безумная вечеринка, на которой артисты оторвутся за весь 2020 год! — рассказал Владимир. — Звезды будут дурачиться, петь, но с определенными препятствиями, выполняя различные задания.

В праздничном шоу засветились Настя Каменских, Олег Винник, MONATIK, Верка Сердючка, DOROFEEVA, Наталья Могилевская, группы DZIDZIO, KAZKA и KADNAY.

В праздничном концерте участвовала Наталья Могилевская

Незадолго до полуночи и в первые часы Нового года канал покажет концерт «Музыкальная платформа» — награждение лучших песен 2020 года. Его съемки прошли во Дворце «Украина», но из-за карантинных ограничений, без зрителей и с соблюдением всех санитарных норм.

Хозяевами вечера стали шоувумен Мария Орлова, музыкальный продюсер Геннадий Витер и телеведущая Мария Мельник.

— Несмотря на сложный год, который выпал на нашу долю, артисты не останавливали свою работу, — рассказал Геннадий Витер. — На самом деле, всем нам давно уже не хватало яркого праздника!

Среди лауреатов «Музыкальной платформы» с хитом «Дівчина XL» был и народный артист Украины Павел Зибров.

— У нас артисты часто поют о девушках с параметрами 90−60−90, а я запел о женщинах размера плюс-сайз, — рассказал «ФАКТАМ» Павел Николаевич. — Хотел, чтобы песня сделала девушек более уверенными, показала, что они красавицы и их любят.

В шоу приняли участие: Alyosha, группа «ВВ», Ирина Федишин, Ирина Билык, Алина Гросу.

Работа над концертом «Дизель Шоу» длилась 20 часов

Впервые за три года команда юмористов «Дизель Шоу» сняла новогодний пятичасовой концерт для телеканала ICTV. Он выйдет в эфир в ночь с 31 декабря на 1 января. Его съемки проходили без зрителей на сцене Дворца «Украина».

Работа над проектом длилась 20 часов! Специально для выпуска декораторы оформили сцену километрами гирлянд, развесили несколько сотен шаров и поставили четыре нарядные елки.

— Новогоднее «Дизель Шоу» будет очень крутым и необычным, — пообещал шеф-редактор Алексей Бланарь. — Мы подготовили отличные зимние шутки, подвели итоги уходящего года и загадали все самое лучшее на следующий.

В новогодних номерах приняли участие и дети артистов — Леша Сморигин и Кира Подольская. Не обошлось без самого большого друга «Дизель шоу» Василия Вирастюка.

— Юмор хорош тем, что помогает даже в самые темные времена видеть что-то светлое, переводить все в шутку и наслаждаться жизнью, — убежден актер «Дизель-шоу» Егор Крутоголов. — В одном из номеров я выгоняю старый год со словами «Пошел вон отсюда, чтобы я тебя не видел больше!» Мне кажется, это именно то, что все хотят сказать 2020-му.

Для съемки «Дизель Шоу» сцену украсили километрами гирлянд, поставили четыре елки. Фото ICTV

На сцене вместе с «дизелями» будут и приглашенные артисты: Оля Полякова, Александр Пономарев, Артем Пивоваров, группы «СКАЙ», «ТНМК», «Антитіла» и Freedom Jazz.

Накануне Нового года в эфире канала СТБ состоятся финальные выпуски популярных проектов: «МастерШеф», «Один за всех» и «Я соромлюсь свого тіла». В праздничную ночь канал покажет новогоднюю киноклассику — комедии Леонида Гайдая. А вот 1 января в эфир выйдут все серии одного из самых популярных телефильмов 2020 года — «Спіймати Кайдаша».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что новогодний сюрприз зрителям подготовила певица Таюне, а Полякова впечатлила фанов радикальной сменой имиджа.



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