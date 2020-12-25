Звезда "Кривого зеркала" наконец узнал правду о своем отцовстве

Артист «Кривого зеркала» Александр Морозов, решивший попробовать себя в качестве YouTube-блогера, сделал тест на отцовство и наконец-то поделился его результатами.

Как сообщает «СтарХит», о возможном отцовстве Морозова заявляла Анастасия из Магнитогорска, однако ее версия не подтвердилась.

«Настя — это ее имя при рождении, сейчас ее зовут Даша, и поэтому я ее так называю, — рассказывает артист. — Через несколько дней нам сообщили результат ДНК-теста. Мое отцовство не подтвердилось. Мы с ней расстроились. Но несмотря ни на что, мы с Дашей каждый божий день общаемся. Мое утро начинается со слов «Привет, папуль!», я ей отвечаю: «Здравствуй, дочура!»

Александр Морозов также рассказал, что у его несостоявшейся дочки трое детей, которые называют артиста «наш новый дедушка»: «У нас очень классные отношения, я собираюсь к ней в гости приехать. Какая разница, кровный я отец или нет? Все равно Даша мне стала близким, родным человеком. Она — прекрасная и очень добрая. Почему я не должен с ней общаться?!»

Ранее сообщалось, что артист, весивший 140 килограмм, решился на операцию по ушиванию желудка и гастрошунтирование — его вес снизился до 95 килограмм.

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