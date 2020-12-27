Длинноногая дочь экс-нардепа Добкина нацелилась на "Олимпийский"

Дочь попавшего на заставку росТВ экс-нардепа Добкина Алла решила не отставать от папы и связать свою судьбу с шоу-бизнесом — в частности, с музыкой, к которой «судьба привела» ее восемь месяцев назад.

По ее словам в интервью ресурсу Bestin.UA, на решение девушки повлияли воспоминания детства — выступления на семейных праздниках под любимую песню Аллы Пугачевой «Миллион Аллых роз».

«Моя миссия — это музыка. Создавать и петь», — заявила девушка.



Помимо Пугачевой кумирами Аллы являются Земфира и Валерий Меладзе, а из современных исполнителей — Светлана Лобода.

Алла уже начала «большую работу над собой» — вокал, хореография, репетиции, написание текстов и обещает, что уже весной будет «крутейший результат».





Несмотря на то, что девушка стоит только в начале своего пути, «мечтой всей своей жизни» она называет выступление на «Олимпийском», во время которого надеется «увидеть гордость в глазах родителей».

Впрочем, учитывая финансовые возможности семьи Аллы, вряд ли стоит сомневаться в том, что она сможет осуществить свою мечту.





Ранее о своих певческих талантах заявила внучка третьего президента Украины Виктора Ющенко Доминика.

Фото из соцсетей и Bestin.ua/

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