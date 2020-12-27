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Шоу-бизнес

"Пупсик!" В Сети показали, как Дан Балан выглядел в молодости

17:51 27 декабря 2020
Дан Балан на шоу «Голос країни»

Популярный певец и композитор Dan Balan предстал перед поклонниками в неожиданном ретро-образе: один из фан-клубов знаменитости показал его фото в юности.

На фото певца вряд ли можно узнать: кудрявые волосы и «юношеский взгляд» не характеры для того красавца, который, по слухам, покорил Тину Кароль.

«Автостопом прямо к сердцу», — гласит комментарий под фото.

«Пупсик», «Такой кудряшка миленький», — написали поклонники, причем большинство из них просто не нашли слов, чтобы описать свое восхищение любимцем и ограничились gif-ками и лайками.

Напомним, Dan Balan попал в неожиданный скандал после того, как в своем Instagram дал анонс новой песни, которую он записал в дуэте со своей экс-подопечной по проекту «Голос країни» певицей Indi (Индирой Эдильбаевой).

Фото ТСН

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