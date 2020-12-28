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«Еще одно важное событие!» Недавно родившая жена Преснякова разозлила читателей

9:04 28 декабря 2020
Наталья Подольская

Супруга Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская, недавно показавшая новое фото с новорожденным сыном Иваном, радостно сообщила, что их семья собирается покупать новую квартиру, однако нарвалась на ехидные комментарии фолловеров.

Подольская, описывая в Instagram «гнездышко своей мечты», рассказала и о парке рядом с домом, и о садиках со школами, и о пятиметровых потолках в квартирах. Читатели с ехидством отметили, что, мол, чета собралась переезжать в новую квартиру из собственного дома и посоветовали Наталье меньше увлекаться рекламой.

Вот несколько топовых комментариев:

Владимир Пресняков-младший и Наталья Подольская снова стали родителями в октябре этого года — у пары родился сын Ваня. Наталья рассказывала, что роды были партнерскими — рядом с ней находился супруг. Впрочем, партнерскими были и первые роды Подольской — летом 2015 года у них с Пресняковым-младшим родился сын Артемий. Еще у Владимира есть старший сын — 29-летний Никита, его мать — Кристина Орбакайте.

Фото Натальи Подольской из соцсетей.

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