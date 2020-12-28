«Просто надень колечко»: виляющая бедрами дочь Добкина «отвергла бумажник»

Дочь Михаила Добкина Алла опубликовала в Stories видео своего «новогоднего» выступления в одном из клубов Киева.

Будущая звезда «Олимпийского» в латексном облегающем наряде спела о любви с надеждой на логичный финал — предложение руки и сердца. Справедливости ради, молодая исполнительница находится на пике своей физической формы.

«Мне не нужен твой бумажник, просто надень колечко», — так звучит будущий хит.

Сама Алла вышла замуж в знаковую дату — 7 июля 2017 года, отгуляв перед этим девичник с тремя подружками в Монте-Карло. Вечеринка #Nomoredobkina началась в четырехзвездочном отеле Fairmont, а продолжилась в одном из самых популярных ночных клубов, который принадлежит принцу Монако. Супругом Аллы является харьковчанин Олег Гуревич, которому, по данным СМИ, принадлежит несколько фирм, получавших выгодные подряды в городе.

Напомним, перед Новым годом звездой Instagram стала и супруга нардепа Николая Тищенко, показавшая свой любимый за 25 лет архивный кадр.

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