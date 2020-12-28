Не может оторваться: невестка Оксаны Марченко «вонзилась» глазами в ее сына
Модель и Instagram-блогер Екатерина, ставшая женой сына телеведущей Оксаны Марченко 10 октября, продолжает выкладывать в сеть свежие фотографии с Богданом.
На одном из фото, опубликованном в Instagram, Екатерина пристально смотрит в глаза супругу, стоящему спиной к фотографу.
На другом она стоит вполоборота к Богдану и тоже не отводит глаз от его лица.
Недавно 47-летняя украинская телеведущая Оксана Марченко сфотографировалась с женой сына Богдана. Екатерина разместила снимок в своем Instagram — на фото невестка и свекровь выглядят практически ровесницами.
Фото Екатерины из социальных сетей.658
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