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Шоу-бизнес

Не может оторваться: невестка Оксаны Марченко «вонзилась» глазами в ее сына

15:15 28 декабря 2020
Невестка Оксаны Марченко

Модель и Instagram-блогер Екатерина, ставшая женой сына телеведущей Оксаны Марченко 10 октября, продолжает выкладывать в сеть свежие фотографии с Богданом.

На одном из фото, опубликованном в Instagram, Екатерина пристально смотрит в глаза супругу, стоящему спиной к фотографу.

 

На другом она стоит вполоборота к Богдану и тоже не отводит глаз от его лица.

 

Недавно 47-летняя украинская телеведущая Оксана Марченко сфотографировалась с женой сына Богдана. Екатерина разместила снимок в своем Instagram — на фото невестка и свекровь выглядят практически ровесницами.

Фото Екатерины из социальных сетей.

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