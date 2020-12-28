«Так просто»: экс-«холостячка» Мишина рассказала о власти над сыном

Бывшая участница шоу «Холостячка» Ксения Мишина которую пристыдили из-за отвергнутого Алексея Тригубенко, рассказала о власти родителей над ребенком. Об этом она написала в своем Instagram.

«Увидев, как Платон на несколько часов увлекся подарком, я ещё раз поняла, какой же властью мы родители обладаем. Так просто, совершать удивительные чудеса, которые на уровне ощущений наши дети никогда не забудут?» — написала Ксения Мишина.

«Все лучшее со мной происходило благодаря ему. Решимость, сила и непоколебимость, вот качества которые я получила в награду за путь материнства!» — добавила она.

Подписчики расчуствовались от такого поста: «Какие вы прекрасные», «Классные», «Сколько теплоты и любви в этих словах».

Напомним, победитель «Холостяки» раскрыл тайну снимка беременной Мишиной.

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