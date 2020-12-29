Жена Петросяна поразила изменением во внешности
Супруга российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Бурхунова «примерила» на себя пять новых образов, поразив фолловеров тем, как изменилась ее внешность.
Она пока что не поделилась с подписчиками фотографиями, однако выложила в Instagram немного «закулисья» со съемок. Татьяна Бурхунова говорит, что один из образов, хоть и немного «кисейный», но ей очень нравится.
Фолловеры отметили, что романтический образ очень идет Татьяне, и что хороший мастер может талантливо изменить человека.
Недавно Татьяна Бурхунова поделилась с подписчиками новой фотографией сына Вагана. Хоть малыш и родился еще прошлой весной, однако его мама стала выкладывать фото ребенка в сеть лишь с недавнего времени. Мальчик родился в престижном медицинском центре Дубая. Поскольку Татьяна Бурхунова скрывала беременность, многие думали, что ребенка выносила суррогатная мать, однако супруга Петросяна заявляла, что выносила и родила ребенка сама.
Фото Татьяны Бурхуновой из социальных сетей.131
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