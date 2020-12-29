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Шоу-бизнес

Жена Петросяна поразила изменением во внешности

9:08 29 декабря 2020
Татьяна Бурхунова

Супруга российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Бурхунова «примерила» на себя пять новых образов, поразив фолловеров тем, как изменилась ее внешность.

Она пока что не поделилась с подписчиками фотографиями, однако выложила в Instagram немного «закулисья» со съемок. Татьяна Бурхунова говорит, что один из образов, хоть и немного «кисейный», но ей очень нравится.

Фолловеры отметили, что романтический образ очень идет Татьяне, и что хороший мастер может талантливо изменить человека.

Недавно Татьяна Бурхунова поделилась с подписчиками новой фотографией сына Вагана. Хоть малыш и родился еще прошлой весной, однако его мама стала выкладывать фото ребенка в сеть лишь с недавнего времени. Мальчик родился в престижном медицинском центре Дубая. Поскольку Татьяна Бурхунова скрывала беременность, многие думали, что ребенка выносила суррогатная мать, однако супруга Петросяна заявляла, что выносила и родила ребенка сама.

Фото Татьяны Бурхуновой из социальных сетей.

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