«Как же надоели ваши раздвинутые ноги»: MARUV раскритиковали читатели

Певица MARUV (Анна Корсун), которая постоянно эпатирует публику своими нарядами, выложила в соцсети новое фото и тут же нарвалась на критику фолловеров.

В своем Instagram она опубликовала несколько снимков, предложив «ребяткам» успеть на новогоднюю распродажу и купить «секси блузочку или юбочку». При этом на самой певице не было ни первого, ни второго — Анна Корсун позировала в закрытом купальнике под «леопарда», не скрывающим ее «пятую точку».

Новый «лук» MARUV пришелся по душе не всем, как и позы, которые она принимала.

Певица надевает откровенные наряды не только на выступления. Так, Анна Корсун, которую пригласили в жюри шоу «Суперстар», судила участников шоу в черном корсете, чулках и кружевном поясе.

Фото со странички певицы в соцсетях.

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