Лобода потребовала от темнокожего коллеги выдать «голос темного человека»

Певица Светлана Лобода, недавно задействовавшая «службу безопасности» в связи с тем, что ее новый клип moLOko был удален с YouTube-канала, просила одного из темнокожих певцов, работавших над созданием песни, показать «голос темного человека».

«Процесс создания песни — это долгое путешествие по лабиринту, в котором тысячи путей и только один выход. Для меня песня как воздух. Если я ее не чувствую, я задыхаюсь», — пишет Светлана Лобода в Instagram и выкладывает небольшой ролик о том, как создавалась песня.

Она, в частности, знакомиться с темнокожим парнем, который работал над песней и просит его «тянуть ноту»: «И чтоб вибрация была. Чтобы это был конкретно голос темного человека».

Напомним, что недавно организаторы «Золотого граммафона» обвинили Светлану Лободу в плагиате — речь идет о ее номере с ванной, подготовленном к записи церемонии вручения премии.

Фото Светланы Лободы из соцсетей.

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