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Шоу-бизнес

Мадонна удивила снимком, сидя на унитазе

12:00 30 декабря 2020
Мадонна

Американская певица Мадонна удивила фанатов, выложив в Instagram фотографии, где она сидит на унитазе в красных спортивных штанах. 62-летняя поп-звезда заодно дала поклонникам возможность заглянуть в ее роскошный, отделанный мраморными плитками санузел. Туалет Мадонны украшают картины, а также (довольно неожиданно) фотопортрет ее старшей дочери Лурдес.

Ранее Мадонна сделала также селфи в ванной, продемонстрировав шрам на бедре, оставшийся после операции, а также следы от медицинских банок.

Певица часто преподносит сюрпризы своим подписчикам. Недавно она шокировала фанатов, показав кость, которую извлекли из нее в ходе операции.

Читайте также: Дочь Мадонны снялась в откровенной рекламе нижнего белья, удивив волосатыми руками.

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