Сын Чапкиса сообщил важную новость о состоянии знаменитого хореографа

Известного украинского танцора и хореографа Григория Чапкиса, который попал больницу с двусторонним воспалением легких, выписали, и сейчас он находится дома.

Об этом в Instagram сообщил сын 90-летнего хореографа Грег Чапкис. «Вчера я получил известие, что он вернулся домой и чувствует себя намного лучше. Я чувствую такое облегчение и счастье, что он дома. Спасибо всем за поддержку, ваши молитвы так много значат для меня и моей семьи», — сообщил он.

Напомним, что недавно Григорий Чапкис публиковал в социальных сетях селфи, сделанное им на больничной койке. Он ранее рассказывал, что находится не в лучшем психологическом состоянии, и у него появился страх смерти.

Фото со страгички Грега Чапкиса в социальных сетях.

376

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter