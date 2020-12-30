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Шоу-бизнес

Сын Чапкиса сообщил важную новость о состоянии знаменитого хореографа

16:15 30 декабря 2020
Григорий Чапкис с сыном

Известного украинского танцора и хореографа Григория Чапкиса, который попал больницу с двусторонним воспалением легких, выписали, и сейчас он находится дома.

Об этом в Instagram сообщил сын 90-летнего хореографа Грег Чапкис. «Вчера я получил известие, что он вернулся домой и чувствует себя намного лучше. Я чувствую такое облегчение и счастье, что он дома. Спасибо всем за поддержку, ваши молитвы так много значат для меня и моей семьи», — сообщил он.

Напомним, что недавно Григорий Чапкис публиковал в социальных сетях селфи, сделанное им на больничной койке. Он ранее рассказывал, что находится не в лучшем психологическом состоянии, и у него появился страх смерти.

Фото со страгички Грега Чапкиса в социальных сетях.

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