Почти брачное путешествие: Мишина и Эллерт отправились на курорт

Бывшая участница шоу «Холостячка» Ксения Мишина, которая только недавно вручала новогодний подарок сыну Платону, уже отправилась с Александром Эллертом в четырехдневный «отпуск».

Пара решила провести новогодние праздники в Карпатах, сообщила актриса в stoties своего Instagram.

По ее словам, чтобы не терять времени, полетели на известный украинский горнолыжный курорт на самолете.

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Фаны Мишиной тут же засыпали ее пожеланиями поделиться романтичными фото из почти свадебного путешествия.

Известно, что после проекта Мишина и Эллерт продолжили отношения и теперь живут вместе. 26 декабря их совместные фото в романтической обстановке опубликовал в своем Instagram известный киевский фотограф.

Фото Instagram Ксении Мишиной

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