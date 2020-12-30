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Шоу-бизнес

Почти брачное путешествие: Мишина и Эллерт отправились на курорт

16:31 30 декабря 2020
Почти брачное путешествие: Мишина и Эллерт отправились на курорт

Бывшая участница шоу «Холостячка» Ксения Мишина, которая только недавно вручала новогодний подарок сыну Платону, уже отправилась с Александром Эллертом в четырехдневный «отпуск».

Пара решила провести новогодние праздники в Карпатах, сообщила актриса в stoties своего Instagram.

По ее словам, чтобы не терять времени, полетели на известный украинский горнолыжный курорт на самолете.

Влюбленные взяли такси из аэропорта

Фаны Мишиной тут же засыпали ее пожеланиями поделиться романтичными фото из почти свадебного путешествия.

Известно, что после проекта Мишина и Эллерт продолжили отношения и теперь живут вместе. 26 декабря их совместные фото в романтической обстановке опубликовал в своем Instagram известный киевский фотограф.

Фото Instagram Ксении Мишиной

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