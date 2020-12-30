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Шоу-бизнес

Звезда "Женского квартала" заинтриговала обнаженкой и пообещала продолжение

21:45 30 декабря 2020
Звезда «Женского квартала» заинтриговала обнаженкой и пообещала продолжение

Звезда «Женского квартала» Ирина Сопонару, которая осенью рассталась с бойфрендом-британцем, заинтриговала фолловеров в Instagram эротичным полуобнаженным фото.

«Продолжение следует», — многообещающе прокомментировала снимок актриса.

«Ну прям огонь», «Красивая девочка», «Пушка», «Супер из всех Ваших фото», — отозвались пользователи.

Напомним, одна из руководителей «Женского квартала» Елена Кравец, которая 1 января будет праздновать день рождения, заставила фолловеров задаться вопросом о том, не поправилась ли она.

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