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Шоу-бизнес

"Мы все волшебники": Олег Винник записал новогоднее видеообращение с пожеланием любви

19:59 31 декабря 2020
Винник

Популярный украинский певец Олег Винник, который не перестает радовать украинцев своим творчеством, записал видео, в котором поздравил соотечественников с наступающим Новым годом.

Он напомнил, что каждую новогоднюю ночь большинство людей надеется на чудеса. Между тем, по словам певца, на самом деле каждый человек может быть волшебником.

Винник пожелал жителям нашей страны в новом 2021 году, который она назвал «здоровым», любви, которая даст силы каждому стать настоящим волшебником.

«Давайте любить друг друга по-настоящему! Люблю! С Новым годом!», — так певец закончил свое поздравление.

Фанаты тоже поздравили своего кумира с праздником и пожелали здоровья, удачи и новых творческих успехов.

Напомним, Винник и его супруга Таисия Сватко (Таюне) в новогоднюю ночь порадуют зрителей своими песнями. Таюне скорее всего, исполнит свой хит 2020 года «Бачу-бачу». За него певица получила награду «Лучшая песня года».

Фото instagram.com/olegg.vynnyk

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