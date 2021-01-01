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Шоу-бизнес

Натерпелся: Вакарчук раскрыл подробности инцидента с телефоном

9:08 1 января 2021
Вакарчук

Фронтмен «Океана Ельзи» Святослав Вакарчук пожаловался, что ушедший 2020 год начался для него не совсем приятно. После того, как доброжелатели сбросили его номер телефона в сеть, музыканта стали атаковать незнакомые люди.

Звонившие представлялись ''искренними друзьями", ''преданными фанатами", даже покупали что-то от его имени на различных сайтах, о чем певец, естественно, не догадывался.

После этого Вакарчук перестал отвечать на звонки с незнакомых номеров.

В последний день 2020 года певец ответил на незнакомый звонок и услышал в трубке поздравление с Новым годом и слова благодарности за музыку.

«Я ответил, поблагодарил, пожелал добра и ему с семьей. Положил трубку и подумал: все, что не делается, все к лучшему. Когда кто-то в первый день Нового года „сливал“ мой номер, он хотел усложнить мою жизнь, а в результате я заканчиваю этот год с чувством радости в душе и благодарности. Благодарности всем тем, кто был рядом. Вы дали мне тепла. Благодарности всем, кто боролся против меня. Вы сделали меня сильнее. Благодарности всем, кто просто стоял в стороне. Вы дали мне пространство для роста. Этот год был непростой, но очень важный! Продолжаем идти вперед! Счастья и добра каждому из вас и всем вашим родным и близким!
Встретимся в новом году!», — написал певец.

Напомним, недавно Вакарчук похвалился талантами своей дочери Дианы, которая с командой создала клип к его новой песне. Сингл «Знову» из нового проекта «Оранжерея» был презентован в конце ноября.

Фото facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

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