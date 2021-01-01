«Я вернулась»: жена Малахова внезапно прервала молчание и заинтриговала

Жена российского телеведущего Андрея Малахова Наталья Шкулева возобновила свою активность в соцсетях.

Накануне Нового года Шкулева написала в Instagram: «Instagram — мой второй основной инстинкт Поэтому я вернулась. Все новости, которые не рассказал Андрей Малахов, позже на этом канале» и поставила хеш-тег #берегитесебяисвоихблизких.

Предыдущий ее пост был еще в январе 2018 года.

Тогда женщина поставила новогоднее видео и написала: «Жду ночного кормления и Старого Нового года! Дед Мороз приходит дважды?»

Напомним, Наталья Шкулева — российский издатель журналов Marie Claire, ELLE и «Домой. Интерьеры плюс идеи». С 2011 года Шкулева является супругой популярного телеведущего Андрея Малахова.

В ноябре 2017 года у пары родился сын. Мальчика назвали Александром.

Как писали «ФАКТЫ», телеведущий Андрей Малахов попал в скандал с историей измены в семье певицы Наташи Королевой. При этом он спокойно относится к тому, что Королева хочет подать на него в суд.



Фото Instagram/natashashkuleva

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