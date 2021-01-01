28.10 / 28.50 34.20 / 34.96
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Я вернулась»: жена Малахова внезапно прервала молчание и заинтриговала

10:02 1 января 2021
Малахов с женой

Жена российского телеведущего Андрея Малахова Наталья Шкулева возобновила свою активность в соцсетях.

Накануне Нового года Шкулева написала в Instagram: «Instagram — мой второй основной инстинкт Поэтому я вернулась. Все новости, которые не рассказал Андрей Малахов, позже на этом канале» и поставила хеш-тег #берегитесебяисвоихблизких.

Предыдущий ее пост был еще в январе 2018 года.

Тогда женщина поставила новогоднее видео и написала: «Жду ночного кормления и Старого Нового года! Дед Мороз приходит дважды?»

Напомним, Наталья Шкулева — российский издатель журналов Marie Claire, ELLE и «Домой. Интерьеры плюс идеи». С 2011 года Шкулева является супругой популярного телеведущего Андрея Малахова.

В ноябре 2017 года у пары родился сын. Мальчика назвали Александром.

Как писали «ФАКТЫ», телеведущий Андрей Малахов попал в скандал с историей измены в семье певицы Наташи Королевой. При этом он спокойно относится к тому, что Королева хочет подать на него в суд.

Фото Instagram/natashashkuleva

53

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Добкин

«Таки да»: Добкин решил попытаться сменить Кернеса

Моргенштерн

Диковатое поведение Моргенштерна на «Давай поженимся!» высмеял Гарик Харламов

семья Ротару

Удивила одна деталь: невестка Софии Ротару сняла семейное застолье с певицей

Оксана Марченко

Оксана Марченко устроила «микростриптиз»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер