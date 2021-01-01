28.11 / 28.56 34.14 / 35.06
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Холостячка» Мишина «сменила» фамилию

12:29 1 января 2021
Ксения Мишина

Экс-участница шоу «Холостячка» Ксения Мишина, которая ранее рассказала какой властью обладает над сыном, подписала новогоднее поздравление новой «фамилией», разместив пост в своем Instagram.

Поздравив подписчиков с наступлением 2021-го, Ксения подписалась: «С Новым Годом! Ваша Мишина! Ой, Сашина».

Фолловеры также написали поздравления Ксении Мишиной и Александру Эллерту: «И вас тоже с Новым годом! Веселитесь, радуйтесь и любите друг друга всю жизнь!», «Вы просто космос», «Какие вы классные, с Новым годом!«

Ранее сообщалось, что участники шоу «Холостячка» Ксения Мишина и Александр Эллерт, отправились встречать Новый год в Карпаты, откуда развеселили фолловеров забавными видео, выложив два коротких ролика с неожиданными искажениями.

Фото: Instagram Ксении Мишиной

564

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ксения Мишина

«Холостячка» Мишина «сменила» фамилию

Оксана Марченко

Оксана Марченко устроила «микростриптиз»

Макаревич

«Будешь его есть?» Певец Максим Леонидов выставил идиотом Андрея Макаревича

артисты

«Все крысы сдохли»: из Медведчука с российской вакциной «Квартал 95» сделал посмешище

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер