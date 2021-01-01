«Холостячка» Мишина «сменила» фамилию

Экс-участница шоу «Холостячка» Ксения Мишина, которая ранее рассказала какой властью обладает над сыном, подписала новогоднее поздравление новой «фамилией», разместив пост в своем Instagram.

Поздравив подписчиков с наступлением 2021-го, Ксения подписалась: «С Новым Годом! Ваша Мишина! Ой, Сашина».

Фолловеры также написали поздравления Ксении Мишиной и Александру Эллерту: «И вас тоже с Новым годом! Веселитесь, радуйтесь и любите друг друга всю жизнь!», «Вы просто космос», «Какие вы классные, с Новым годом!«

Ранее сообщалось, что участники шоу «Холостячка» Ксения Мишина и Александр Эллерт, отправились встречать Новый год в Карпаты, откуда развеселили фолловеров забавными видео, выложив два коротких ролика с неожиданными искажениями.

Фото: Instagram Ксении Мишиной

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