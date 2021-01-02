Игрушка лучше подружки: Тина Кароль рассказала, почему у нее нет подруг

Известная украинская певица Тина Кароль заявила, что не ощущает потребности в том, чтобы рядом с ней была близкая подруга, которой она могла бы доверять свои секреты, пишет «КП в Украине».

По словам певицы, она бы скорее предпочла рассказать о своих проблемах плюшевой игрушке и не понимает, чем вообще вместе могут заниматься подруги.

Также Тина Кароль призналась, что ей интересно находиться наедине с собой, уделяя время творчеству, а не сплетням. При этом артистка заверила, что выговориться о наболевшем она позволяет себе в песнях.

К тому же для своего 12-летнего сына Вениамина она является больше другом, нежели мамой.

Как писали «ФАКТЫ», на днях Тина Кароль в поддержку юбилейного альбома опубликовала откровенный снимок в Instagram. Певица обнародовала анимированное «обнаженное» фото под строчки из песни «Ноченька». На фото Тина прикрывает грудь рукой.

Незадолго до этого Тина Кароль снялась в рекламе туфель и показала обновку в Instagram. Фанаты не удержались от комплиментов певице, а вот по поводу туфель реплики были гораздо менее восторженными. Многих смутили особенности обуви — форму туфель назвали странной.

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